LIVE Sinner-Hurkacz, ATP Halle 2024 in DIRETTA: finale da vivere contro l’erbivoro polacco

Il programma del match

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il polacco Hubert Hurkacz, valido per la finale del Terra Wortmann 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 500 che si concluderà ad Halle, in Germania, sui campi in erba outdoor.

La sfida tra Sinner ed Hurkacz andrà in scena sulla OWL Arena: il match sarà il secondo dalle ore 11.30, dopo la finale di doppio maschile del torneo, tra gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori ed i tedeschi Kevin Kravietz e Tim Puetz, ma comunque avrà inizio non prima delle ore 14.00.

Quello odierno sarà il quinto confronto tra i due sul circuito maggiore: 2-2 il bilancio nei 4 precedenti. Sinner ha vinto negli ottavi a Montecarlo 2023 e nel Round Robin delle Finals 2021, mentre Hurkacz l’ha spuntata nei quarti di Dubai 2022 e nella finale di Miami 2021. Oggi il primo confronto sull’erba.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro tra Jannik Sinner ed il polacco Hubert Hurkacz, valido per la finale del torneo ATP 500 Halle 2024 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la seconda in programma, ed inizierà non prima delle ore 14.00. Buon divertimento!