LIVE Italia-Turchia, Nations League volley 2024 in DIRETTA: ultimo impegno del round robin per gli azzurri

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, match valido per la dodicesima ed ultima giornata del round robin della Nations League di volley maschile 2024. Ultimo appuntamento per gli azzurri, in palio la seconda posizione nel ranking e nella classifica del torneo.

Tappa non facile per l’Italia che, giunta a Lubiana con una formazione giovane e completamente rimaneggiata, ha vinto contro la Bulgaria, ma ha perso nettamente contro Polonia e Slovenia. Gli azzurri sono scivolati al terzo posto nella classifica della Nations League con 24 punti, 8 vittorie e 3 sconfitte e al terzo posto nel ranking FIVB, sarebbe importante superare la Slovenia in seconda posizione per poter essere testa di serie nel prossimo sorteggio olimpico. Discorso completamente diverso per la Turchia che con 5 punti, una vittoria, dieci sconfitte e la sedicesima posizione è ampiamente tagliata fuori dalla Final Eight e dai Giochi Olimpici. L’Italia ha vinto gli ultimi sette scontri diretti contro la Turchia e anche oggi partirà con i favori del pronostico, se la classifica dovesse essere confermata al termine di questa giornata gli azzurri sfiderebbero i Campioni Olimpici della Francia ai quarti di finale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, match valido per la dodicesima ed ultima giornata del round robin della Nations League di volley maschile 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16:30!