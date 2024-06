Calendario Europei nuoto e tuffi oggi: orari 23 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara

A Belgrado, in Serbia, si concluderanno oggi, domenica 23 giugno, gli Europei 2024 di nuoto in corsia: l’Italia non è presente, poiché gli azzurri sono in gara da venerdì al Sette Colli per centrare il minimo olimpico e non hanno preso parte alla rassegna continentale.

Termineranno, inoltre, anche le gare dei tuffi, con l’Italia che sarà in gara nelle eliminatorie e nell’eventuale finale della piattaforma individuale da 10 metri maschile con Francesco Casalini e Julian Verzotto, e nella finale del trampolino sincro da 3 metri maschile con la coppia composta da Matteo Santoro e Stefano Belotti.

La diretta tv degli Europei 2024 di nuoto non è prevista, mentre la diretta streaming sarà fruibile per tutte le gare su Eurovision Sport, infine per quanto riguarda la diretta live testuale di tutte le gare in programma, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2024 OGGI

Domenica 23 giugno

09.30 NUOTO Sessione mattutina, eliminatorie

Donne – 400m Stile Libero

Uomini – 400m Stile Libero

Donne – 4x100m Misti

Uomini – 4x100m Misti

10.00 TUFFI Piattaforma individuale 10m uomini, eliminatorie (Francesco Casalini, Julian Verzotto)

15.30 TUFFI Trampolino sincro 3m uomini, finale (Matteo Santoro / Stefano Belotti)

17.20 TUFFI Piattaforma individuale 10m uomini, finale (ev. Francesco Casalini, Julian Verzotto)

18.30 NUOTO Sessione pomeridiana, finali

Uomini – 50m Stile Libero – Finale

Donne – 50m Rana – Finale

Uomini – 100m Dorso – Finale

Donne – 200m Farfalla – Finale

Uomini – 200m Misti – Finale

Donne – 400m Stile Libero – Finale

Uomini – 400m Stile Libero – Finale

Donne – 4x100m Misti – Finale

Uomini – 4x100m Misti – Finale

