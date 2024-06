LIVE Italia-Georgia, amichevole basket 2024 in DIRETTA: primo test verso il Preolimpico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Georgia, test amichevole di basket! Gli Azzurri iniziano così la preparazione verso il Preolimpico in programma a Porto Rico la settimana prossima, dove la rappresentativa tricolore affronterà nel ‘gironcino’ il Bahrain ed i padroni di casa con vista su una possibile finale contro la temibile Lituania che mette in palio un pass per Parigi 2024.

Il CT Gianmarco Pozzecco deve ancora sciogliere la riserva sull’ultimo taglio per definire i dodici giocatori che andranno all’assalto del pass olimpico, con l’ex playmaker di Varese e Fortitudo Bologna che ha richiamato in Nazionale un cestista esperto del calibro di Danilo Gallinari vista anche l’assenza di Simone Fontecchio, con i ranghi di capitano affidati ancora a Nicolò Melli. L’Italia dopo la sfida odierna volerà a Madrid (Spagna), dove affronterà sempre in un test che non mette in palio alcun trofeo le Furie Rosse di Sergio Scariolo martedì sera al WiZink Center casa del Real Madrid.

La Georgia non ha centrato l’accesso ad uno dei tornei Preolimpici, concentrando quindi gli sforzi esclusivamente in amichevoli che gli serviranno a preparare la finestra delle Qualificazioni ad EuroBasket 2025 in programma intorno a novembre 2024. Le stelle della compagine georgiana sono Tornike Shengelia – ala in forza alla Virtus Bologna – ed Aleksandre Mamukelashvili, che milita in NBA ai San Antonio Spurs.

Inizio del match previsto alle 19:00 alla "Il T Quotidiano Arena" di Trento. Diretta TV garantita da Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming disponibile da SkyGO e Now TV.