LIVE F1, GP Spagna 2024 in DIRETTA: nuovo duello Norris-Verstappen, Ferrari deve rimontare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del GP di Spagna, decimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Alle 15.00 prenderà il via la cinquantaquattresima edizione del gran premio spagnolo, la trentaquattresima che si disputa all’autodromo di Montmelò.

A scattare davanti a tutti sarà Lando Norris (McLaren) che nella giornata di ieri ha conquistato la seconda pole position della sua carriera. Il britannico ha confermato la grande crescita della sua monoposto battendo per 20 millesimi Max Verstappen. I due si sfideranno nuovamente per la vittoria dopo quanto visto a Miami, Imola e Montreal.

Alle loro spalle partiranno Lewis Hamilton e George Russell, che proveranno a conquistare il secondo podio consecutivo per Mercedes. Scatteranno distanti Oscar Piastri e Sergio Perez, i quali scatteranno rispettivamente dall’ottava e dall’undicesima posizione.

Partiranno dalla terza fila le due Ferrari con Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz. Il team di Maranello è chiamato ad una rimonta per agguantare quanto meno il podio e difendersi dal rientro di McLaren nella classifica costruttori. Un risultato di rilievo sarebbe importante per la rossa dopo il disastroso gran premio canadese concluso con due ritiri.

Il semaforo verde del GP di Spagna scatterà alle 15.00. La gara sarà visibile su Sky Sport F1, canale 207 del decoder Sky, ed in streaming su Sky Go e Now TV. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del GP di Spagna 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!