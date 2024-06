LIVE Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, ATP Halle 2024 in DIRETTA: in palio il titolo di doppio maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della finale di doppio dell’ATP di Halle tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz.

Si affrontano in finale nell’ATP 500 di Halle le prime due teste di serie del torneo di doppio maschile. Gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, finalisti in carica, hanno quantomeno eguagliato il risultato di 365 giorni fa, quando a sconfiggerli in finale erano stati altri due tedeschi (Struff e Mies). I rivali odierni concorrono per un posto a Torino, militando virtualmente al 6° posto nella race, la classifica che tiene conto dei risultati dell’anno solare.

L’emiliano e il piemontese sono ormai sicuri di prendere parte alle Finals! Al momento, sono leader della race, vista la sconfitta di Arevalo/Pavic nella giornata di ieri in semifinale al Queen’s contro Fritz/Khachanov, con anche qualche problema alla caviglia per il salvadoregno. I punti di margine virtuali sono 30, ma c’è la possibilità di incrementare di 200 lunghezze alzando il trofeo, che sarebbe il secondo del 2024 dopo Buenos Aires.

La partita avrà inizio alle 11:30