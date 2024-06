LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2024 in DIRETTA: Bettiol favorito, attenzione a Bagioli e Baroncini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova in linea dei Campionati Italiani 2024 di ciclismo su strada. La Pre Sempre Alfredo, gara dedicata al compianto Alfredo Martini, varrà come corsa per la maglia tricolore. Scopriremo chi sarà il successore di Simone Velasco nell’arco dei 228 km con partenza da Firenze ed arrivo a Sesto Fiorentino.

Corsa giunta alla sua quarta edizione che presenta un percorso abbastanza duro con numerosi saliscendi tra le colline fiorentine del Mugello. La prima vera salita sarà quella di Croci di Calenzano (2,3 km al 5,2% di pendenza media). Il circuito da ripetere 4 volte offrirà invece l’ascesa di via di Baroncoli (4,9 km al 4,4%) e diversi strappetti, con l’ultimo che terminerà ai meno 9 dall’arrivo.

Il favorito di giornata numero uno è Alberto Bettiol. L’alfiere della EF Education Easypost è parso in ottima forma nel recente Giro di Svizzera, e punta con convinzione al successo nazionale. Occhi puntati anche su Andrea Bagioli (Lidl-Trek) e Filippo Baroncini (UAE Team Emirates). In casa Astana oltre al campione in carica Velasco possono ben figurare Lorenzo Fortunato e Christian Scaroni, mentre la Alpecin-Deceunink punta su Luca Vergallito e Nicola Conci. Tra i possibili outsiders Formolo e Cimolai (Movistar Team), Trentin (Tudor Pro Cycling Team) e Puccio (INEOS Grenadiers).

La prova in linea maschile dei Campionati Italiani 2024 di ciclismo su strada inizierà alle 11.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV nelle sue fasi finali su Raisport, ed in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto a partire dalle 11.45.