LIVE Sinner-Dimitrov, Roland Garros 2024 in DIRETTA: il veterano bulgaro sulla strada verso la semifinale

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo quarto di finale del Roland Garros 2024 che vedrà opposto Jannik Sinner al bulgaro Grigor Dimitrov. Quinto confronto diretto tra i due, con l’azzurro che guida per 3-1. Il vincente del match troverà in semifinale uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il greco Stefanos Tsitsipas, incontro che si disputerà dalle 20.15.

Sinner, ventitreenne di San Candido, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato in tre parziali l’americano Christopher Eubanks, il veterano transalpino Richard Gasquet, il russo Pavel Kotov, ed in quattro set il funambolico transalpino Corentin Moutet. Smaltiti i problemi all’anca evidenziati a Madrid, il numero uno d’Italia sta man mano trovando la condizione migliore dopo quasi un mese di assenza da eventi ufficiali, e ritrova l’avversario sconfitto nella finale del Masters 1000 di Miami.

Dal canto suo Dimitrov, trentatreenne di Haskovo, arriva ai suoi primi quarti di finale nello Slam parigino a margine delle vittorie sull’americano Kovacevic, sull’ungherese Marozsan, sul qualificato belga Bergs e sul polacco Hurkacz. Come il nostro Sinner anche il numero 10 del ranking ha smarrito soltanto un set nel suo cammino, lasciando un parziale a Bergs. Vincitore dell’ATP 250 di Brisbane, il bulgaro ha raggiunto due finali nel 2024, cedendo in quel di Marsiglia al francese Humbert e, come detto, lasciando strada all’altoatesino sul cemento outdoor di Miami.

Il quarto di finale del Roland Garros 2024 tra Jannik Sinner ed il bulgaro Grigor Dimitrov sarà il terzo match sul Philippe-Chatrier dopo Gauff-Jabeur e Swiatek-Vondrousova. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e Discovery. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!