Sinner verso un nuovo capitolo della saga con Alcaraz. Ma sulla terra lo spagnolo è favorito

Venerdì potrebbe andare in scena un altro capitolo della saga che mette di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’azzurro ha già staccato il biglietto per la semifinale del Roland Garros 2024, mentre lo spagnolo è in questi minuti in campo contro il greco Stefanos Tsitsipas per il proprio quarto di finale. Tutto, però, sembra portare all’ennesima sfida tra le due nuove stelle del tennis mondiale, lo scontro più atteso, forse una finale anticipata.

Sinner ha raggiunto per la prima volta la semifinale al Roland Garros, in un torneo che negli ultimi anni lo aveva visto spesso andare in difficoltà, come per esempio lo scorso anno con l’incredibile sconfitta al secondo turno contro il tedesco Daniel Altmaier. Jannik ha dichiarato in conferenza stampa di aver lavorato moltissimo per arrivare più competitivo a Parigi, proprio con l’obiettivo di giocare finalmente bene su quei campi che gli hanno riservato più dolori che gioie nelle stagioni precedenti.

Va detto che anche Carlos Alcaraz non si è mai spinto oltre la semifinale a Parigi, con lo spagnolo che vuole cancellare la delusione degli ultimi due anni: prima l’eliminazione ai quarti per mano di uno scatenato Alexander Zverev, che gli tolse la possibilità dell’incredibile derby con Rafael Nadal, poi la sconfitta in semifinale nel 2023 con Novak Djokovic in una partita che lo ha visto anche andare in debito fisico e crollare per i crampi.

La sensazione è che al momento Alcaraz sia favorito nei confronti di Sinner in un match tre su cinque sulla terra rossa, ma è solo un leggero vantaggio quello dello spagnolo, dovuto solamente alle prestazioni passate proprio nel torneo. I precedenti tra i due giocatori sono in perfetta parità, con Alcaraz che ha pareggiato i conti nei mesi scorsi nella semifinale di Indian Wells.

A livello Slam i due non si incrociano da quasi due anni, con la prima vittoria nel 2022 a Wimbledon di Jannik e poi qualche mese dopo la rivincita di Carlos agli US Open. Questo terzo scontro è probabilmente il più atteso per una saga che è comunque solo alle prime battute e che andrà avanti per ancora moltissimi anni.