Sinner il 29° n.1 al mondo della storia: chi sono i 28 campioni che lo hanno preceduto

Jannik Sinner lunedì prossimo diventerà il 29° numero 1 ATP da quando la classifica viene stilata dal computer: il tennista italiano entra di diritto nella storia del tennis mondiale, affiancando i più grandi campioni di questo sport, capaci di scalare le gerarchie ed issarsi in cima alla graduatoria. E’ ovviamente il primo italiano a riuscire in tale impresa.

L’ATP redige questa classifica dal 1973, ed il primo tennista ad essere il numero 1 del mondo fu il romeno Ilie Năstase, soppiantato poi dall’australiano John Newcombe. Iniziò poi il regno dello statunitense Jimmy Connors, che a lungo si alternò, dapprima con lo svedese Björn Borg e poi con l’altro statunitense John McEnroe.

Occorre attendere il 1983 per un nome nuovo, quello del cecoslovacco Ivan Lendl, poi addirittura il 1988 per quello dello svedese Mats Wilander, imitato nel 1990 dal connazionale Stefan Edberg. Nel 1991 le brevi parentesi del tedesco Boris Becker, poi sono gli Stati Uniti a tornare a lungo padroni.

Jim Courier si alternerà con Pete Sampras, poi sarà la volta di André Agassi, con il dualismo tra gli ultimi tennisti citati talvolta interrotto dai brevi interregni dell’austriaco Thomas Muster, del cileno Marcelo Ríos, dello spagnolo Carlos Moyá, del russo Evgenij Kafelnikov, dell’australiano Patrick Rafter, dell’altro russo Marat Safin e del brasiliano Gustavo Kuerten.

L’australiano Lleyton Hewitt si porta in testa a fine 2001, poi arrivano le brevi esperienze in vetta al mondo dello spagnolo Juan Carlos Ferrero e dello statunitense Andy Roddick, che preparano il terreno all’epoca dei Fab Four: l’elvetico Roger Federer inaugura il suo regno col record di settimane consecutive in vetta, 237, poi arrivano lo spagnolo Rafael Nadal, il serbo Novak Djokovic e lo scozzese Andy Murray.

Occorre attendere il post pandemia per avere un nome nuovo al numero 1, quello del russo Daniil Medvedev, poi ad affacciarsi sul tetto del mondo è la nuova generazione, con lo spagnolo Carlos Alcaraz. La vecchia guardia non molla, con Djokovic che porta il record di settimane in testa a quota 428, ma da lunedì prossimo, 10 giugno 2024, il nuovo re del tennis mondiale sarà l’italiano Jannik Sinner.

TUTTI I NUMERI 1 ATP