VIDEO Sinner-Dimitrov 3-0, sintesi Roland Garros: partita a senso unico

Forse è passato quasi in secondo piano, vista la notizia del raggiungimento della posizione numero uno del ranking mondiale, ma Jannik Sinner venerdì giocherà la sua prima semifinale al Roland Garros. Un traguardo centrato grazie alla vittoria nei quarti di finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov in tre set con il punteggio di 6-2 6-4 7-6.

Una partita praticamente mai in discussione e guidata dall’inizio alla fine dall’altoatesino. Una prestazione di altissimo livello quella del nativo di San Candido, che conferma di non subire assolutamente il gioco di Dimitrov, che non è quasi mai riuscito a mettere in difficoltà l’azzurro. Un’altra vittoria netta dopo quella già ottenuta nella finale del Masters 1000 di Miami.

Sinner ha avuto un solo piccolo momento di pausa, quando sul 5-4 nel terzo set ha subito l’immediato controbreak da parte del bulgaro. Jannik, però, ha rimediato subito ed ha vinto poi facilmente il tiebreak, volando in semifinale.