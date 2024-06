Quando gioca la semifinale Sinner al Roland Garros? La data e le due ipotesi di orario

Venerdì 7 giugno, tornerà in campo per la semifinale del main draw del singolare maschile del Roland Garros 2024 di tennis l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 2, che sfiderà l’ellenico Stefanos Tsitsipas, numero 9, oppure l’iberico Carlos Alcaraz, numero 3.

L’azzurro ha superato oggi nei quarti di finale il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 10, con lo score di 6-2 6-4 7-6 (3), mentre si affronteranno questa sera il greco e lo spagnolo. La semifinali si giocherà sul Court Philippe Chatrier e per l’orario d’inizio vi sono due possibilità: non prima delle 14.30 oppure non prima delle 17.30.

La diretta tv della partita sarà affidata a Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024

Venerdì 7 giugno – Semifinale

Court Philippe Chatrier

Non prima delle 14.30 oppure non prima delle 17.30

Jannik Sinner (Italia, 2) – Stefanos Tsitsipas (Grecia, 9) oppure Carlos Alcaraz (Spagna, 3) – Eurosport 1 HD

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport