Sinner si lascia andare all’emozione: “Essere n.1 è il sogno di tutti. Non devo pensarci, ho la semifinale”

Il giorno perfetto di Jannik Sinner. In un colpo solo l’altoatesino ha raggiunto per la prima volta le semifinali al Roland Garros e soprattutto diventerà il nuovo numero uno del mondo. Proprio nei momenti in cui l’altoatesino stava terminando la sua sfida contro Grigor Dimitrov, veniva comunicato il ritiro di Novak Djokovic per l’infortunio al ginocchio patito nella sfida di ieri contro Francisco Cerundolo.

Nella consueta intervista a fine partita con Fabrice Santoro, l’ex leggenda del tennis francese ha tenuto nascosto all’inizio la notizia del numero 1 a Jannik, chiedendogli della partita con Dimitrov: “Lo conoscevo bene, sapevo cosa aspettarmi, visto che abbiamo giocato contro anche a Miami. Sempre difficile affrontarlo, è un ragazzo di grande talento. L’atmosfera è stata speciale e voglio ringraziare il pubblico“.

Sempre sulla prestazione odierna: “La mia performance è stata solida soprattutto nei primi due set. Ho avuto una pausa quando ho servito per il match, ma ho rimediato prontamente e sono contento di come ho terminato e di come ho giocato”.

Santoro temporeggia ancora e chiede a Sinner delle difficoltà di affrontare nuovamente un giocatore con il rovescio ad una mano: “Bisogna giocare in maniera differente e sistemare alcune cose. Sicuramente è diverso, ma penso comunque che sia bello per il tennis avere giocatori con il rovescio ad una mano”.

Sulla sfida di questa sera tra Alcaraz e Tsitsipas, da cui uscirà il prossimo avversario di Jannik: “Sono sicuro che sarà una bella partita. Ho un paio di giorni per preparami e sarà sicuramente un grande piacere tornare qui”.

Santoro ha lasciato proprio alla fine la notizia più importante, con Jannik che si è visibilmente emozionato quando ha scoperto di diventare il numero uno del mondo: “È il sogno di tutti diventare numero uno del mondo. Mi dispiace sapere che Novak ha dato forfait e spero si riprenda il prima possibile. Cercherò di non pensarci troppo visto che c’è una semifinale da preparare e sono contento di averla raggiunta. Ringrazio il mio team e ovviamente anche voi del pubblico. Si tratta di un momento speciale e sono felicissimo di condividerlo con chi sta guardando anche dall’Italia”.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini