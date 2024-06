Quanto guadagna Jannik Sinner come numero 1 del mondo? Montepremi sorprendente per un traguardo storico

Jannik Sinner ha scritto una delle più belle pagine dell’antologia dello sport tricolore, firmando uno di quei numeri che verranno raccontati per generazioni, alla stregua di favole della buonanotte che allieteranno il sonno dei più piccoli e che saranno buone novelle di bella ispirazione, stimoli a migliorarsi e a credere sempre nei propri sogni. Oggi pomeriggio si è compiuta la favola di un ragazzo altoatesino, che a 22 anni è riuscito a diventare numero 1 del mondo.

Jannik Sinner si è issato fino a raggiungere una vetta inesplorata per l’Italia, fino a toccare il cielo con un dito, fino a ergersi a paladino assoluto del Bel Paese e a entrare definitivamente, in maniera imperitura e definitiva, nell’immaginario collettivo. Nonni e papà sono cresciuti con il mito di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, i primi due uomini nella storia mondiale a completare l’ascesa al K2, per antonomasia una delle vette più impervie (e fino a pochi anni fa addirittura mai violata in versione invernale).

Figli e prossime generazioni si faranno accompagnare dall’epopea di Jannik Sinner, che ha ricevuto il riconoscimento dopo il ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros: il serbo ha deciso di alzare bandiera bianca a causa delle precarie condizioni fisiche dopo i match vinti contro Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo. Già da oggi, ma ufficialmente soltanto da lunedì 10 giugno (quando verrà aggiornata la classifica mondiale), davanti a tutti ci sarà un italiano, che quattro mesi fa ha vinto gli Australian Open, primo Slam della stagione.

Jannik Sinner, che ha ricevuto la notizia dopo aver sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov ed essersi qualificato alle semifinali del Roland Garros, svetta con 9.525 punti all’attivo: diventeranno 10.025 in caso di accesso alla finale e 10.725 nel caso in cui dovesse alzare al cielo il trofeo. Novak Djokovic resta fermo a 8.360 punti e potrebbe essere sorpasso da Carlos Alcaraz (ora a 6.980) se l’iberico dovesse vincere il torneo (8.580). In sostanza Sinner si presenterà sull’erba con almeno un migliaio di punti di margine sul secondo.

Il risultato odierno ha un’enorme importanza dal punto di vista tecnico e agonistico, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi guadagna Jannik Sinner per essere diventato numero 1 del mondo? La risposta risulterà sorprendente per tanti appassionati: zero euro. Ebbene sì: issarsi in testa alle classifiche internazionali non garantisce un montepremi in denaro. Tanto onore e gloria, ma nulla di sostanzioso per il portafogli.

Gli assegni vengono staccati dagli organizzatori dei tornei soltanto per il raggiungimento di determinati traguardi nelle varie competizioni, ma non per il ranking ATP. Ad esempio Jannik Sinner ha guadagnato in carriera 21,5 milioni di dollari (già 4,4 milioni in questa stagione), a cui dovrà aggiungere l’importo previsto al Roland Garros (la semifinale gli ha già assicurato 650.000 euro, se dovesse vincere il torneo porterebbe a casa 2,4 milioni di euro).

Stiamo parlando di montepremi sportivi, ovvero di soldi garantiti per i risultati conseguiti sul campo. Jannik Sinner potrà però beneficiare del supporto dei propri sponsor, che già per il fatto di avere come testimonial il numero 1 del mondo offriranno emolumenti sempre più soddisfacenti per le tasche del nostro portacolori.

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER COME NUMERO 1 DEL MONDO?

Zero euro. Il primo posto nel ranking ATP non garantisce un assegno diretto.

Jannik Sinner ha guadagnato 21,5 milioni di dollari in carriera per i risultati sportivi (come da profilo ATP), a cui naturalmente aggiungere tutte le cifre garantiti dai suoi sponsor. Proprio gli sponsor elargiranno borse di rilievo per il traguardo raggiunto oggi.