LIVE Alcaraz-Tsitsipas, Roland Garros 2024 in DIRETTA: lo spagnolo è avanti 5-0 nei precedenti

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del 2° quarto di finale del Roland Garros tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas.

Si decide chi sarà l’avversario del vincente tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov nella riedizione del quarto di finale della passata stagione, che vide la netta vittoria dello spagnolo che faticò solo nel 3° parziale chiudendo 6-2, 6-1, 7-6(5). Non che nei precedenti 5 incontri tra i due ci sia stata molta più lotta, il greco ha vinto appena 3 parziali nelle passate cinque sfide con il numero 3 del mondo virtuale. Chissà che il campione di Montecarlo non possa invertire questo dato così allarmante per lui.

Alcaraz ha lasciato per strada il 3° parziale della sfida con Jesper De Jong, match di 2° turno, e poi è stato pressoché perfetto nelle sfide contro Sebastian Korda e Felix Auger–Aliassime, legittimando il suo ruolo di co-favorito dello Slam parigino. Il greco invece ha superato al 1° turno Fucsovics e ha avuto abbastanza problemi per sconfiggere Daniel Altmaier. In quel match Tsitsipas era sotto di un break nel 4° set, prima di vincerlo in rimonta. Dopodiché c’è stata l’agile vittoria su Zhang e poi la dolorosa rimonta ai danni di Matteo Arnaldi, che ha avuto 4 set point per portarsi due set a zero e ha finito per concedere le briciole in 3° e 4° set.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del 2° quarto di finale del Roland Garros tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas.