Sinner n.1 al mondo: quanti punti di vantaggio potrà avere sul 2° alla fine del Roland Garros

Jannik Sinner a partire da lunedì 10 giugno sarà il nuovo numero 1 del ranking ATP: nella peggiore delle ipotesi l’azzurro avrà un margine di quasi 1000 punti sul più immediato inseguitore. Nel caso in cui Alcaraz dovesse vincere il Roland Garros 2024 di tennis, infatti, tornerebbe al numero 2 del mondo a 945 punti dall’azzurro.

Nella migliore delle ipotesi, invece, con Sinner vittorioso al Roland Garros, il margine sul secondo classificato, che in quel caso sarebbe il serbo Novak Djokovic, sarebbe di quasi 2500 punti, con l’azzurro a quota 10725 ed il balcanico a quota 8360, con un divario di 2365 punti.

In mezzo altre due ipotesi: la sconfitta in finale di Sinner farebbe fermare l’azzurro a quota 10025, con Djokovic secondo a quota 8360 ed un ritardo di 1665 punti, infine una sconfitta in semifinale di Sinner, ma senza il successo finale di Alcaraz, lascerebbe le cose allo stato attuale, con Sinner primo a quota 9525 e Djokovic secondo con 8360, ed un distacco di 1165 punti.

RANKING ATP LIVE AL 4 GIUGNO 2024

1 Jannik Sinner 9525 (10025 in caso di finale – 10725 in caso di vittoria)

2 Novak Djokovic 8360

3 Carlos Alcaraz 6980 (7380 semifinali – 7880 finale – 8580 vittoria)

4 Daniil Medvedev 6485

5 Alexander Zverev 5985 (6385 semifinali – 6885 finale – 7585 vittoria)

6 Andrey Rublev 4710

7 Casper Ruud 4025 (4525 finale – 5225 vittoria)

8 Hubert Hurkacz 3995

9 Alex de Minaur 3845 (4245 semifinali – 4745 finale – 5445 vittoria)

10 Grigor Dimitrov 3775

11 Stefanos Tsitsipas 3740 (4140 semifinali – 4640 finale – 5340 vittoria)