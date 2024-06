Sinner-Alcaraz, orario semifinale Roland Garros 2024: data, le due ipotesi, tv, streaming

Sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del seeding e del mondo, l’avversario dell’azzurro Jannik Sinner, il quale da lunedì prossimo sarà il numero 1 del ranking ATP, nella semifinale del torneo di singolare maschile del Roland Garros 2024 di tennis.

Il match si disputerà venerdì 7 giugno, si giocherà sul Court Philippe Chatrier e per l’orario d’inizio vi sono due possibilità: non prima delle 14.30 oppure non prima delle 17.30. E’ più probabile, però, che i due, avendo un giorno di riposo in più, possano giocare nella prima fascia oraria.

La diretta tv della partita tra Sinner ed Alcaraz sarà affidata a Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024

Venerdì 7 giugno – Semifinale

Court Philippe Chatrier

Non prima delle 14.30 oppure non prima delle 17.30 – Più probabile la prima ipotesi

Jannik Sinner (Italia, 2) – Carlos Alcaraz (Spagna, 3) – Eurosport 1 HD

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport