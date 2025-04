Matteo Berrettini può fare un regalo a Sinner contro Zverev. Precedenti datati nel tempo

Si giocherà domani il match dei sedicesimi del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo tra Matteo Berrettini ed il numero 1 del seeding, il tedesco Alexander Zverev: nel ranking ATP Jannik Sinner è primo a quota 10330, davanti al teutonico, secondo con 7645, a -2685.

Lunedì prossimo Sinner scenderà a quota 9930, mentre Zverev, vincendo nel Principato, si porterebbe a quota 8545, a -1385 dall’azzurro. Il tedesco è l’unico che potrebbe superare Sinner lunedì 5 maggio, e potrebbe in teoria diventare numero 1 ATP al termine del Masters 1000 di Madrid.

Zverev, però, non potrà permettersi passi falsi: per riuscire nell’intento dovrà vincere i Masters 1000 di Montecarlo e Madrid e l’ATP 500 di Monaco di Baviera, altrimenti Sinner resterà numero 1 almeno fino alla fine del Masters 1000 di Roma.

All’interno di questo ragionamento si inserisce il match tra Zverev e Berrettini: il romano potrebbe consegnare il primato nel ranking ATP a Sinner fino al 18 maggio superando il teutonico. Zverev è in vantaggio per 4-2 nei precedenti contro il romano, che però ha vinto l’ultimo scontro, giocato a Wimbledon 2023.

PRECEDENTI BERRETTINI-ZVEREV (2-4)

2023 Matteo Berrettini Wimbledon Round of 32 Outdoor Grass 63 76(4) 76(5)

2021 Alexander Zverev Nitto ATP Finals Round Robin Indoor Hard 76(7) 10 ritiro

2021 Alexander Zverev ATP Masters 1000 Madrid Final Outdoor Clay 67(8) 64 63

2019 Alexander Zverev ATP Masters 1000 Shanghai Semifinal Outdoor Hard 63 64

2019 Matteo Berrettini ATP Masters 1000 Rome Round of 32 Outdoor Clay 75 75

2018 Alexander Zverev ATP Masters 1000 Rome Round of 32 Outdoor Clay 75 62