Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la semifinale al Roland Garros? Montepremi quasi milionario. E se va in finale..

Jannik Sinner continua a regalare meraviglie al Roland Garros, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano ha giganteggiato in maniera disinvolta contro il bulgaro Grifor Dimitrov, vincendo con un secco 3-0 e qualificandosi di forza alle semifinali. Dopo aver concesso un set al padrone di casa Corentin Moutet, l’azzurro ha liquidato il numero 10 del mondo con un perentorio 6-4, 6-4, 7-6(3) e può così proseguire la propria avventura nella capitale francese.

Il fuoriclasse altoatesino tornerà in campo venerdì 7 giugno per affrontare il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il greco Stefanos Tsitsipas: andrà in scena un nuovo atto del sempre più avvincente confronto con l’iberico oppure l’ellenico sovvertirà il pronostico? Il nostro portacolori scenderà in campo da numero 1 del mondo, visto che Novak Djokovic si è ritirato e ha dunque consegnato lo scettro in mano al vincitore degli ultimi Australian Open.

Il risultato odierno ha un importante risvolto dal punto di vista sportivo, agonistico e sportivo (un italiano non era mai stata in cima al ranking ATP), ma offre anche un certo interesse dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la qualificazione alle semifinali del Roland Garros? Il successo contro Dimitrov ha garantito un assegno da 650.000 euro. E se dovesse farsi ulteriore strada nel torneo? L’approdo in finale verrà pagato 1,2 milioni di euro, il vincitore del Roland Garros festeggerà con 2,4 milioni di euro.

