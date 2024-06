Jannik Sinner è il n.1 al mondo! Djokovic dà forfait al Roland Garros: anche la matematica lo incorona nuovo re del tennis!

La storia è stata scritta: Jannik Sinner sarà il nuovo numero uno del mondo. Un traguardo che mai nessun tennista italiano era mai riuscito a raggiungere e che diventerà ufficiale da lunedì 10 giugno, quando usciranno le nuove classifiche mondiali. Il primato di Sinner è diventato matematico proprio mentre l’altoatesino era in campo nel suo match dei quarti di finale contro Grigor Dimitrov, visto che pochi minuti fa gli organizzatori del Roland Garros hanno diramato un comunicato con la decisione di Novak Djokovic di ritirarsi dallo Slam parigino.

Impossibile per il numero uno del mondo continuare il torneo a causa dell’infortunio al ginocchio patito nell’incredibile match di ieri contro Francisco Cerundolo, in cui il nativo di Belgrado si è reso protagonista di una clamorosa vittoria al quinto set.

“A causa di una lesione del menisco evidenziata dalla risonanza magnetica eseguita nella giornata di martedì, Djokovic è costretto al forfait”. Così recita il comunicato e anche Casper Ruud può beneficiare della vicenda, visto che si qualifica per la semifinale del Roland Garros senza giocare.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury. Wishing Novak a speedy recovery pic.twitter.com/Ilb6HynTzw — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024

Djokovic avrebbe dovuto almeno raggiungere la finale per provare a contrastare il sorpasso che era comunque ormai imminente di Sinner. Da lunedì Jannik diventerà il ventinovesimo tennista della storia a salire sul gradino più alto del ranking dal 1973, anno dal quale la classifica mondiale viene redatta con il sistema di punti dal computer.

Una giornata storica e memorabile per il tennis italiano. Jannik Sinner ha scritto una delle imprese più grandi per il nostro sport, raggiungendo un traguardo che sembrava davvero impensabile prima dell’arrivo dell’altoatesino. Un obiettivo che il nativo di San Candido ha sempre avuto e che ha costruito in questi anni memorabili, che lo hanno visto anche conquistare in Australia a gennaio il primo Slam.