Sport in tv oggi (mercoledì 8 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, mercoledì 8 maggio: in programma il tennis con il torneo combined di Roma, il calcio con la Champions League e la Conference League, il ciclismo con il Giro d’Italia, e molto altro.

Saranno dodici, equamente distribuiti tra uomini e donne, gli italiani in campo agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis: in 4 giocheranno sul Centrale, in 5 sulla Grand Stand Arena, in 2 sul Pietrangeli, ed uno sul Campo 2.

Si giocherà al PalaIgor di Novara il match tra Italia e Svezia: si tratta di un incontro amichevole che è il primo incontro stagionale della Nazionale azzurra di volley femminile, che da inizio aprile, col CT Julio Velasco, si sta preparando alla partecipazione alla Volleyball Nations League.

Scatteranno a Szeged, in Ungheria, le gare su base europea di qualificazione olimpica della canoa velocità: oggi saranno due gli equipaggi azzurri in acqua, ovvero i due K2 500 azzurri, composti al maschile da Manfredi Rizza e Tommaso Freschi ed al femminile da Giada Rossetti e Giulia Bentivoglio.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 8 maggio

10.00 Canoa velocità, Preolimpico europeo: batterie K2 500 maschile e femminile (con Manfredi Rizza/Tommaso Freschi e Giada Rossetti/Giulia Bentivoglio) – canoeicf.com e YouTube Planet Canoe

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Roma: 1° turno singolare (1° match dalle 11.00 Darderi-Shapovalov, 2° match dalle 11.00 Cobolli-Marterer, 4° match dalle 11.00 Passaro-Rinderknech e, non prima delle 19.00, Fognini-Evans, 5° match dalle 11.00 Gigante–Zeppieri) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, dalle 19.00 Fognini-Evans anche su Rai 2 HD, Sky Go, Now, Tennis TV, dalle 19.00 Fognini-Evans anche su Rai Play

11.00 Tennis, WTA 1000 Roma: 1° turno singolare (3° match dalle 11.00 Brancaccio-Siniakova e, col match precedente non prima delle 13.00, Bronzetti-Kenin, 4° match dalle 11.00 Cocciaretto-Zarazua, 5° match dalle 11.00 Pedone-Sramkova, Di Sarra-Gracheva e, non prima delle 20.30, Errani-Anisimova) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, WTA TV

12.00 Canoa velocità, Preolimpico europeo: semifinali K2 500 maschile e femminile – canoeicf.com e YouTube Planet Canoe

13.00 Ciclismo, Giro d’Italia: 5a tappa, Genova-Lucca (178 km) – Rai Sport HD e poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

15.00 Canoa velocità, Preolimpico europeo: finali K2 500 maschile e femminile e C2 500 maschile e femminile – canoeicf.com e YouTube Planet Canoe

15.00 Pallanuoto, Serie A1: semifinali play-off, Ortigia-Pro Recco – Rai Sport HD, Rai Play

18.45 Calcio, Conference League: Bruges-Fiorentina – TV8 HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, tv8.it, Sky Go, Now, DAZN

19.00 Volley femminile, amichevole: Italia-Svezia – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

19.00 Basket, Eurolega: gara-5 quarti, Monaco-Fenerbahce – DAZN, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

20.30 Basket femminile, Serie A1: gara 2 play-off, Campobasso-Venezia – flima.tv

21.00 Basket femminile, Serie A1: gara 2 play-off, Ragusa-Schio – Rai Sport HD, Rai Play, flima.tv

21.00 Calcio, Champions League: Real Madrid-Bayern – Amazon Prime Video

21.00 Basket, Eurolega: gara-5 quarti, Barcellona-Olympiacos – DAZN, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Mercoledì 8 maggio

18.25 Motor News con Carlo Platella, giornalista di Formula Passion. Conduce: Beatrice Frangione su sport2u.tv

19.30 Figure2u Roller Edition – “Si comincia a fare sul serio”. Conduce: Fabrizio Testa su sport2u.tv

20.00 Ginnasticomania con le Fate, Marco Campodonico e i Fan Club. Conduce: Chiara Sani su sport2u.tv

20.20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti – 16a puntata del 2024 su sport2u.tv