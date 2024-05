LIVE Cobolli-Marterer, ATP Roma 2024 in DIRETTA: l’idolo locale affronta un qualificato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma che vedrà opposto Flavio Cobolli al qualificato tedesco Maximilian Marterer. Primo confronto diretto nel circuito maggiore tra i due, mentre a livello Challenger l’azzurro subì una sonante sconfitta sul cemento svedese di Danderyd. Il vincente dell’incontro troverà al secondo turno l’americano Sebastian Korda.

Cobolli, ventiduenne nato a Firenze da famiglia romana, si presenta a questo appuntamento dopo un non brillante avvio di stagione sulla terra rossa. Flavio nella prima parte dell’anno agonistico ha sacrificato la parentesi sudamericana sul rosso per farsi le ossa sul cemento outdoor nordamericano. Risultati incoraggianti che premiano la scelta del toscano, capace di inanellare i quarti a Montpellier, Delray Beach e gli ottavi ad Acapulco prima di disputare entrambi i Masters 1000. Issatosi fino alla posizione numero 57 del ranking ATP Cobolli ha ritrovato il feeling con la superficie raggiungendo il terzo turno nel Masters 1000 di Madrid.

Dal canto suo Marterer, ventinovenne di Norimberga, si è issato nel tabellone principali degli Internazionali d’Italia dopo aver brillantemente superato le qualificazioni piegando prima l’azzurro Picchione, poi il veterano francese Gasquet. 2024 povero di sussulti per il tedesco, che in carriera si è aggiudicato 9 titoli Challenger vantando un best ranking da numero 45 del mondo colto nell’agosto 2018.

La sfida di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Flavio Cobolli e Maximilian Marterer sarà la seconda partita sulla Grand Stand Arena a partire dalle 11.00 dopo il match femminile tra Vekic e Tsurenko. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!