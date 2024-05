LIVE Fognini-Evans, ATP Roma 2024 in DIRETTA: spettacolo annunciato sul Centrale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno degli Internazionali d’Italia 2024 tra Fabio Fognini e Dan Evans.

Prima giornata del torneo di Roma e c’è un match che risalta agli occhi degli appassionati. Quello tra il ligure e il britannico è un “match-up” che promette soluzioni brillanti, equilibrio e spettacolo. Fognini torna, forse per l’ultima volta, sul Campo Centrale del Foro italico. Le due vittorie ottenute su Andy Murray restano emozioni indelebili per il tennis italiano, che era in una condizione di “salute” decisamente meno agiata di quella attuale.

Quest’oggi, comunque, l’occasione di avanzare e di regalarsi un secondo turno contro Taylor Fritz, testa di serie numero 13 del torneo romano. L’incognita è rappresentata dalle condizioni fisiche di Fognini, che ultimamente è si tornato nei primi 100 giocatori del mondo ma ha faticato a mantenere in salute il suo fisico. Il ligure si augura di non avere ulteriori intoppi, così da godersi a pieno Roma e Parigi, forse con in mezzo il Challenger di Torino. Di fronte, l’istrionico Daniel Evans, che quest’anno non sta esprimendo il tennis migliore che dispone e, sulla terra di sera dovrebbe non partire favorito al cospetto dell’azzurro.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno degli Internazionali d’Italia 2024 tra Fabio Fognini e Dan Evans. Si parte alle 19:00 sul Campo Centrale, vi aspettiamo!