LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: il Passo del Bracco può creare scompiglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della 107a edizione del Giro d’Italia. Dopo l’arrivo in volata di ieri ad Andora con la vittoria maestosa di Jonathan Milan, oggi parte da Genova, capoluogo ligure, per arrivare dopo 178 chilometri a Lucca (Toscana). Una frazione che dovrebbe chiamare un’altra volata, ma attenzione alle fughe con il Passo del Bracco che può creare scompiglio.

Dalla partenza genovese una quindicina di chilometri di pianura e poi si inizia a salire per una prima parte di giornata che propone poca pianura. Sugli strappi di Ruta (3,7 km al 6,8%) e di Madonna delle Grazie (3,9 km al 4%) si potrebbe andare a formare la fuga odierna, anche se il discorso attaccanti abbiamo visto come sia malleabile in queste prime giornate di Corsa Rosa. Subito dopo il primo vero GPM, il Passo del Bracco: 15,3 chilometri al 4%, con la pendenza che è però influenzata da due tratti di vera e propria pianura, con la strada che sale quasi costantemente al 7%. Dallo scollinamento mancheranno più di 100 km all’arrivo, ci sarà una lunga discesa e poi, dopo Camaiore, c’è il Montemagno. L’ultima difficoltà di giornata sono 3 chilometri costanti al 4,3%, dalla cui cima mancheranno 21 km sempre in costante pendenza negativa.

Tappa di difficile lettura, soprattutto nella prima parte. Il Passo del Bracco è una salita lunga e che può mettere in difficoltà i velocisti puri. O staccandosi sulla salita o dovendo spendere troppo energie per rientrare, vedi Fernando Gaviria (Movistar Team) e soprattutto Fabio Jakobsen (Team dsm-firmenich PostNL) nella giornata di ieri. Se si arriverà in volata il netto favorito sarà ancora una volta Jonathan Milan (Lidl-Trek), nettamente lo sprinter più forte e in forma del gruppo. I nomi dei rivali sono sempre quelli, di altissima qualità: Tim Merlier (Soudal Quick-Step), Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) e Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) su tutti. Attenzione però perché se le squadre degli sprinter non riusciranno a tenere chiusa la corsa potrebbe uscire una fuga bidone, con l’UAE Team Emirates magari interessata anche a lasciare la Maglia Rosa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro d’Italia 2024, che partirà da Genova e arriverà dopo 178 km a Lucca. Terza giornata consecutiva in cui le previsioni possono parlare di volata, ma anche questa frazione presenta dei tranelli che non possono far escludere scenari diversi. Via ufficiale della corsa che è previsto alle 13.00, buon divertimento e buon ciclismo a tutti!