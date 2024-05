LIVE Canoa velocità, Preolimpico Szeged 2024 in DIRETTA: azzurri a caccia del difficile pass per Parigi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della qualificazione olimpica in programma a Szeged in Ungheria. La corsa verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024 si avvicina al traguardo per gli atleti della canoa velocità, con un’importante sfida in programma mercoledì 8 e giovedì 9 sul rinomato campo di gara di Szeged, in Ungheria.

L’Italia, già qualificata nel C2 500 metri con Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, punta a conquistare ulteriori posti olimpici. Tra le specialità maschili, l’attenzione è rivolta al K1 1000, al K2 500 e al C1 1000, mentre per le donne le opportunità di qualificazione si concentrano sul K1 e K2 500, oltre al C1 200. I restanti posti disponibili per il C2 500 maschile e femminile non vedranno la partecipazione degli atleti italiani.

Il team azzurro, guidato dal direttore tecnico Oreste Perri, conta su otto atleti per comporre sei equipaggi. Tra i protagonisti, il vice campione olimpico Manfredi Rizza si cimenterà nel K2 500 insieme a Tommaso Freschi, mentre Samuele Burgo affronterà la tradizionale distanza del K1 1000 metri. Nicolae Craciun cercherà la qualificazione nel C1 1000, mentre le giovani Giada Rossetti e Giulia Bentivoglio gareggeranno nel K2 500, e Olympia Della Giustina si concentrerà sul C1 200 metri. Agata Fantini porterà la sua esperienza nel K1 500 metri.

Il programma di gara inizia oggi, mercoledì mattina alle ore 10.00 con le batterie e le semifinali del K2 500 maschile e femminile, seguite dalle finali olimpiche alle 15.00. Giovedì 9, le competizioni inizieranno alle 9.50 con le batterie del K1 1000 e C1 1000 maschili, del K1 500 femminile e del C2 200 femminile, mentre le semifinali prenderanno il via alle 12.30, seguite dalle finali a partire dalle 16.00.

OA Sport vi propone la diretta live della prima giornata della qualificazione olimpica in programma a Szeged in Ungheria: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, delle gare degli azzurri che si disputeranno dalle ore 15.00. Buon divertimento!

Foto: comunicato stampa Federcanoa