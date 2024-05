LIVE Darderi-Shapovalov, ATP Roma 2024 in DIRETTA: uno dei primi turni più attesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Denis Shapovalov, match valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Roma 2024. Il torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia inizia subito con uno dei primi turni più attesi di tutto il tabellone che apre le danze sul Campo Centrale.

Luciano Darderi fa il suo esordio nel torneo romano, dopo un grande avvio di stagione che l’ha portato a ridosso della top 50 del ranking mondiale. L’italo-argentino è reduce dalla semifinale del Challenger 175 di Cagliari, venendo sconfitto dall’argentino Mariano Navone per 6-3, 7-5. L’azzurro va alla caccia della seconda vittoria in carriera in un Master 1000, dopo il successo all’esordio a Madrid contro Gael Monfils.

Dall’altra parte della rete ci sarà uno dei tennisti più talentuosi del circuito: Denis Shapovalov. Dopo l’infortunio dello scorso anno il canadese è ancora alla ricerca del proprio miglior tennis, che l’ha portato in top 10 nel 2020. In questo torneo Shapovalov ha raggiunto una semifinale, nel 2020, ed un quarto di finale, nel 2022. Lo scorso anno non prese parte all’evento.

I due giocatori si sono già affrontati nel primo turno del 1000 di Miami con la vittoria del canadese in tre set. L’incontro tra Darderi e Shapovalov aprirà il programma sul Campo Centrale alle 11.00. Il match sarà visibile su Sky Sport Tennis ed in streaming su Now Tv e Sky Go. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Shapovalov con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere neppure un punto. Buon divertimento!