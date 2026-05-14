Ginnastica artistica, lotta infuocata per lo scudetto femminile: Vercelli, Brixia e Civitavecchia le candidate

La Final Eight della Serie A1 di ginnastica artistica andrà in scena sabato 18 maggio a Bergamo: sarà il capoluogo orobico a ospitare la gara che assegnerà gli scudetti del massimo campionato italiano a squadre. Alla competizione si sono qualificate le migliori otto formazioni della regular season composta da tre tappe (Modena, Biella, Terni), per ogni compagine sono stati considerati i due migliori risultati e sono stati sommati tra loro, stilando la classifica generale.

Si preannuncia una lotta serratissima sul fronte femminile. La Libertas Vercelli sarà chiamata a difendere il tricolore conquistato dodici mesi fa: le piemontesi potranno fare affidamento sulla stella russa Angelina Melnikova (Campionessa del Mondo all-around) e sul talento di Giulia Perotti per andare a caccia del secondo titolo della propria storia.

La Brixia Brescia cercherà di fare saltare il banco per mettere le mani sullo scudetto che manca dal 2023 (sarebbe il 22mo della propria storia. A guidare la Leonessa ci saranno Asia D’Amato (convincente nell’ultima tappa), Angela Andreoli (tornata in maniera brillante a Terni), la veterana Martina Maggio, Elisa Iorio aveva saltato l’ultimo appuntamento e Alice D’Amato si è operata.

Il terzo incomodo dovrebbe essere la Ginnastica Civitavecchia di Manila Esposito (Campionessa d’Europa sul giro completo e apparsa in crescita in occasione dell’ultima uscita), che ha tutti i mezzi per inserirsi nella lotta e che spera di replicare il trionfo di due anni fa. La quarta forza del lotto dovrebbe essere l’Artistica ’81 Trieste di Benedetta Gava.

La gara si svolgerà come una finale olimpica o mondiale: ogni squadra schiererà tre ginnaste per attrezzo e tutti i punteggi conseguiti verranno sommati per stilare la classifica finale. Completeranno il lotto delle partecipanti la Ginnastica Heaven, la Renato Serra di Cesena, la Milanese Forza e Coraggio, la Ginnastica Riccione.