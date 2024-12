LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: serve una scossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita valida per la quattordicesima giornata di Eurolega tra la Virtus Bologna e i serbi della Crvena Zvezda (Stella Rossa).

Partita della rivalsa per i ragazzi di Dusko Ivanovic (dopo le dimissioni di Banchi), che quest’anno non sembrano (per ora) tenere testa alla favolosa stagione europea 2023-24, che li aveva portati a giocarsi la partita secca di Play-in contro l’Anadolu Efes. Si sa, quando c’è un esonero, la prima partita può rappresentare la svolta della stagione, fin qui da fanalino di coda della manifestazione. Nulla comunque è perduto, oggi serve una vittoria per accorciare proprio sul team che al momento occupa l’ ultima posizione valide per la post-season, tra cui militano i rivali odierni.

Se il record della Virtus non è esilarante per i tifosi (2 vinte e 11 perse), non lo è neanche quello della Stella Rossa (6/7), che è stata nettamente sconfitta dall’EA7 al Forum per 101 a 86 nell’ultimo turno di Eurolega. Le due squadre oggi rivali partivano con obiettivi opposti, i serbi hanno cominciato vogliosi di tornare a giocarsi quantomeno una Final-4, e fin qui non hanno totalmente tenuto fede alle ‘promesse’ pre-stagionali.

Nella compagine ospite si segnala l’ex Milos Teodosic, oltre al talento d’oltreoceano Miller-McIntyre e a tanti nazionali eterni rivali azzurri come Davidovac, Petrusev e Kalinic, senza dimenticare l’altro ex Ognjen Dobric e l’allenatore serbo della Virtus. Insomma, servirà la cattiveria giusta per sconfiggere un team molto quotato, ma altrettanto discontinuo. Noi seguiremo tutti i possessi dalla palla a due delle 20:30 in questa DIRETTA LIVE testuale, vi aspettiamo!