LIVE Olimpia Milano-ASVEL, Eurolega basket in DIRETTA: vincere per proseguire la risalita

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne, quattordicesima giornata dell’Eurolega di basket 2024! I meneghini vogliono centrare la quinta vittoria consecutiva, per continuare a risalire posizioni in classifica nella massima competizione continentale per club.

I campioni d’Italia si presentano alla sfida di quest’oggi dopo il successo convincente per 101-86 di 48 ore fa contro la Stella Rossa, con 23 punti di Nikola Mirotic e 20 di uno scatenato Nico Mannion al pari di Fabien Causeur. 7-6 è il record dei milanesi finora, con la squadra di Ettore Messina che si trova al nono posto quindi in perfetta corsa per la post-season. Serviranno ancora i punti di Zach LeDay, con Shavon Shields chiamato a dare il suo contributo come già accaduto in altre occasioni.

L’ASVEL Villeurbanne – nel cui staff tecnico troviamo anche Edoardo Casalone, collaboratore di Gianmarco Pozzecco in Nazionale – si presenta al match odierno dopo aver battuto al foto-finish tra le mura amiche il Real Madrid martedì sera grazie ad una magia di Paris Lee (80-78). 5-3 è il record dei transalpini fino a qui che li colloca in quindicesima posizione, con David Lighty e l’esperto Nando De Colo che cercheranno di guidare i compagni.

Inizio del match previsto alle ore 20:45 all’Unipol Forum di Assago (Milano), con la diretta TV disponibile su Sky Sport Arena (canale 204) mentre la diretta streaming sarà affidata a SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!