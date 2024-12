LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: la classica dal sapore di scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Virtus Bologna, partita valevole per la decima giornata della Serie A di basket. I riflettori di questa giornata sono rivolti tutti sull’Unipol Forum per la rivincita della finale scudetto. Le due potenze della pallacanestro italiana si affrontano per la terza volta in stagione dopo la Supercoppa, vinta da Milano per 98-96 dopo un tempo supplementare, e la sfida di Eurolega, in cui l’Olimpia si è imposta per 99-90.

Le due squadre arrivano a questo appuntamento in uno stato di forma completamente differente. In questa stagione la Virtus ha avuto una partenza complicata come certifica l’ultimo posto in Eurolega. Gli scarsi risultati ottenuti in questi primi mesi hanno portato alle dimissioni di Luca Banchi, che verrà sostituito da Dusko Ivanovic. Il montenegrino però non sarà in panchina quest’oggi non avendo ancora ricevuto l’idoneità FIP ad allenare in Italia.

L’Olimpia Milano invece è in grande fiducia come dimostrano le sei vittorie ottenute nelle ultime sette uscite (unica sconfitta contro Tortona 98-94). In questa settimana di Eurolega la squadra di Ettore Messina ha sconfitto la Stella Rossa 101-86 ed il Lyon-Villeurbanne per 92-84 portando a cinque i successi consecutivi in Europa e salendo in settima posizione provvisoria.

La palla a due tra Olimpia Milano e Virtus Bologna è prevista per le 18.15. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Milano-Bologna con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di questo big match. Buon divertimento!