Tre, forse anche quattro. Sono i giorni nei quali l’Italia femminile andrà a caccia del pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il Preolimpico di basket 3×3 prende le mosse a Debrecen, in Ungheria, dove già tre anni fa le azzurre riuscirono a mettere in piedi un’impresa battendo le padrone di casa a quattro secondi dalla fine della finale.

Il sistema stavolta è diverso: 16 squadre, 3 pass per la Francia di cui due dalle semifinali e uno dal match tra le perdenti delle stesse. Quattro i gironi, da quattro appunto, di scena dal 16 al 18, con le fasi finali riservate al 19. Di seguito i gironi:

DONNE

Pool A: Germania, Polonia, Ucraina, Tunisia

Pool B: Canada, Lituania, Cechia, Cile

Pool C: Spagna, Giappone, Egitto, Mongolia

Pool D: Ungheria, Olanda, Italia, Israele

UOMINI

Pool A: Lituania, Svizzera, Germania, Madagascar

Pool B: Austria, Porto Rico, Israele, Ungheria

Pool C: Francia, Canada, Spagna, Egitto

Pool D: Mongolia, Belgio, Giappone, Polonia

Partiamo chiaramente dal settore femminile, dove c’è il coinvolgimento delle azzurre. Saranno Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Laura Spreafico e Sara Madera a farsi carico delle speranze italiane di avere di nuovo la selezione alle Olimpiadi, dopo il debutto di Tokyo nel 2021.

L’Italia fa parte del girone D, forse il più complicato in virtù della presenza dell’Olanda, ai vertici europei nell’ultimo anno, e dell’Ungheria padrona di casa, pur se la questione le vede sostanzialmente con un po’ meno talento rispetto a tre anni fa. Inevitabile pensare a Germania, Canada e Spagna come a tre potenze di livello, con anche la variabile Polonia dal momento che le beffe degli altri Preolimpici sono ancora vive in alcune di queste selezioni.

Attenzione, però, anche alle potenze asiatiche: da dopo Tokyo il Giappone ha progressivamente migliorato la propria situazione, e per la Mongolia nel 2024 è arrivato un terzo posto all’Asia Cup che è stato accolto benissimo in patria.

In campo maschile, non ci sono molti dubbi circa i due ruoli con favori del pronostico, che possono attribuirsi a Lituania e Francia. La prima, che già in precedenti occasioni non è riuscita a entrare, va all’ultima chance a cinque cerchi, la seconda non vuole lasciare vuota la casella dei padroni di casa al maschile (va ricordato che, nel 3×3, doveva essere fatta una scelta: donne dentro, uomini a doversi qualificare).