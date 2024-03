Sport in tv oggi (domenica 24 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 24 marzo: in programma il tennis con il torneo combined ATP/WTA di Miami, i motori con F1, Motomondiale, Superbike e Motocross, gli sport invernali con sci alpino, salto con gli sci, snowboard e curling femminile, il basket con la Serie A, il calcio con la Nazionale, e molto altro.

La discesa maschile delle Finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, si disputerà a Saalbach (Austria) alle ore 11.15, con tre azzurri qualificati. Hanno infatti staccato il pass per l’ultima prova stagionale Dominik Paris, che partirà col 10, Mattia Casse, che prenderà il via con l’11, e Guglielmo Bosca, che scatterà col 21.

Grande attesa per l’esordio della Nazionale italiana di rugby femminile nel Sei Nazioni 2024: nella prima giornata le azzurre giocheranno in casa, allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, contro l’Inghilterra a partire dalle ore 16.00.

L’Italia proverà a conquistare una medaglia a partire dalle ore 15.00 italiane, sulla pista Sheet C, nella finale per il bronzo dei Mondiali 2024 di curling femminile, in corso a Sydney, in Nuova Scozia (Canada): contro la Corea del Sud le azzurre si giocheranno per il gradino più basso del podio.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 24 marzo

05.00 F1, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 13.55 TV8, tv8.it

09.00 Superbike, GP Catalogna: warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

09.25 Motocross, GP Spagna: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

09.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Planica: FH HS240 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

09.45 Motocross, GP Spagna: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Silvaplana: slopestyle maschile e femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

10.35 Ciclismo, Volta a Catalunya: 7a tappa – 12.25 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

10.40-10.50 MotoGP, GP Portogallo: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

10.50 Ciclismo, Gand-Wevelgem – 14.15 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

11.00 Superbike, GP Catalogna: Superpole Race – Sky Sport Max, Sky Go, Now, TV8, tv8.it

11.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Saalbach: discesa maschile – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now

12.00 Moto3, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 17.10 TV8 HD, tv8.it

12.15 Motocross, GP Spagna: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

12.30 Ciclismo, La Roue Tourangelle – 16.00 eurosport.it, discovery+

12.30 Calcio femminile, Serie A: Milano-Pomigliano – DAZN, ZONA DAZN

13.15 Motocross, GP Spagna: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

13.15 Moto2, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 18.25 TV8 HD, tv8.it

13.25 Ciclismo femminile, Gand-Wevelgem – 16.00 eurosport.it, discovery+, 16.45 Eurosport 2 HD, DAZN

14.00 Superbike, GP Catalogna: gara 2 – Sky Sport Max, Sky Go, Now, differita 16.15 TV8 HD, tv8.it

15.00 Curling femminile, Mondiali: finale 3° posto, Italia-Corea del Sud – The Curling Channel

15.00 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Inter – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

15.00 MotoGP, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 20.15 TV8 HD, tv8.it

15.10 Motocross, GP Spagna: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, RaiPlay 3, eurosport.it, discovery+

16.00 Rugby femminile, Sei Nazioni 2024: Italia-Inghilterra – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

16.00 Tennis, WTA 1000 Miami (1° match dalle 16.00 Paolini-Navarro; 4° match dalle 16.00 Errani/Paolini-Mihalikova/Watson) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Uno (23.30-03.30), Sky Go, Now

16.00 Tennis, ATP Masters 1000 Miami (1° match dalle 16.00 Musetti-Safiullin, 3° match dalle 16.00 Arnaldi-Shapovalov, 3° match dalle 17.00 Sinner-Griekspoor; 3° match dalle 16.00 Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Uno (23.30-03.30), Sky Go, Now, Tennis TV

16.10 Motocross, GP Spagna: MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, RaiPlay 3, eurosport.it, discovery+

16.30 Basket, Serie A: Cremona-Venezia – DAZN, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

17.00 Basket, Serie A: Tortona-Varese – DAZN

17.00 Snowboard, Coppa del Mondo Mt. St. Anne: cross maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

17.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Scandicci – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Casalmaggiore – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Cuneo – VBTV, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

17.00 Volley femminile, Serie A1: Pinerolo-Trento – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Roma-Novara – VBTV, Rai Play 2

17.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Conegliano – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Milano – VBTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Faenza-Campobasso – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino-Ragusa – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Milano-Roma – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-San Giovanni – flima.tv

18.00 Volley, SuperLega: Monza-Civitanova – VBTV

18.15 Basket, Serie A: Pesaro-Reggio Emilia – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

18.30 Basket, Serie A: Scafati-Brindisi – DAZN

19.00 Basket, Serie A: Milano-Napoli – DAZN

20.30 Volley, SuperLega: Milano-Piacenza – Rai Sport HD, RaiPlay, VBTV

21.00 Curling femminile, Mondiali: finale 1° posto, Canada-Svizzera – Eurosport 1 HD, The Curling Channel, eurosport.it e discovery+

21.00 Calcio, amichevole: Italia-Ecuador – Rai 1 HD, Rai Play

