LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA: le azzurre si giocano il bronzo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale per il bronzo del Mondiale femminile di Canada 2024 tra Italia e Corea del Sud. L’Italia può scrivere una pagina di storia di questo sport. Dopo aver raggiunto per la prima volta la semifinale della rassegna iridata questo pomeriggio si gioca la medaglia di bronzo contro un’altra realtà in forte ascesa, quella coreana. Le azzurre hanno battuto al termine di un match bellissimo 10-9 la Corea del Sud nel round robin.

La Nazionale azzurra è stata grande protagonista finora sul ghiaccio canadese e si è confermata seconda forza del Vecchio Continente (10 vittorie nel round robin e terzo posto finale, vittoria sulla Danimarca nei quarti e sconfitta 3-6 contro le elvetiche ieri in semifinale) alle spalle della Svizzera contro cui ha perso ieri la semifinale iridata e contro cui era stata sconfitta nella finale dell’Europeo a novembre, che aveva comunque portato uno storico argento alle azzurre.

La leader della squadra è Stefania Constantini, Campionessa Olimpica nel doppio misto insieme ad Amos Mosaner. La crescita della giocatrice di Cortina ha contribuito ad alzare il livello di una squadra particolarmente affiatata e ormai capace di esprimersi ad alti livelli: dopo il decimo posto di due anni fa e il quinto posto raggiunto lo scorso anno, le nostre portacolori sono riuscite a centrare l’accesso in semifinale. Stefania Constantini è affiancata da Elena Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli e dalla riserva Marta Lo Deserto.

La compagine coreana è formata da Seol Yeeun, Kim Suji, Kim Minji e la skip Gim Eunji. Le asiatiche hanno vinto 10 delle 12 partite disputate nel round robin, battendo 9-6 l’Estonia, 12-4 la Nuova Zelanda, 9-4 il Giappone, 9-3 la Scozia, 10.3 la Turchia, 7-5 la Svezia, 7-4 la Norvegia, 9-3 gli Usa, 9-5 la Danimarca e 6-5 il Canada. Nei quarti di finale le coreane hanno sconfitto 6-3 la Svezia e in semifinale ieri sono state battute 7-9 dal Canada.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale per il bronzo del Mondiale femminile di Canada 2024 tra Italia e Corea del Sud: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.