LIVE Italia-Ecuador, Amichevole calcio 2024 in DIRETTA: altri esperimenti per Spalletti

L’Italia si appresta a disputare il suo secondo incontro amichevole negli Stati Uniti. Seguendo la vittoria per 2-1 contro il Venezuela, avvenuta giovedì presso lo Chase Stadium di Fort Lauderdale grazie a una doppietta di Retegui, la squadra guidata da Spalletti affronterà l’Ecuador domenica alla Red Bull Arena, situata a Harrison nel New Jersey. In seguito, il calendario prevede due ulteriori incontri prima dell’inizio dell’Europeo: il primo il 4 giugno contro la Turchia, allenata da Montella, a Bologna, e il secondo il 9 giugno contro la Bosnia-Erzegovina ad Empoli. Per quanto riguarda Euro 2024, che si terrà in Germania, l’Italia farà il suo esordio il 15 giugno contro l’Albania, per poi affrontare la Spagna il 20 e concludere il girone contro la Croazia il 24.

Data: 24/03/2024

Orario: 21.00

Probabili formazioni

ITALIA (3-4-2-1) – Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori. Ct: Spalletti.

ECUADOR (3-4-3) – Dominguez; Ordoñez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento. All.: Félix Sánchez Bas.

