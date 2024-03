LIVE Superbike, GP Catalogna 2024 in DIRETTA: superpole race e gara-2, Bulega per rimanere in testa al Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Superpole Race e di gara-2 del Gran Premio di Catalogna, valevole per il Mondiale Superbike 2024.

Prosegue il Mondiale delle moto derivate con la seconda tappa della stagione dopo quella australiana: si approda in Europa sul circuito del Montmelò. In testa al Mondiale c’è il nostro Nicolò Bulega, campione del mondo lo scorso anno nelle Supersport: l’italiano della Ducati già nella tappa down under aveva mostrato la sua competitività e si è confermato ieri, arrivando secondo in gara-1 solo dietro a Toprak Razgatlioglu.

Il turco, neo arrivato alla BMW, aveva mostrato dei progressi strada facendo in Australia e si è confermato a Barcellona: probabilmente è lui il vero favorito per il Mondiale. Anche perché il campione del mondo Alvaro Bautista sta facendo fatica a trovare il giusto feeling con la sua Ducati e non è intoccabile come nella passata stagione.

Alle 11.00 la Superpole Race, alle 14.00 gara-2.