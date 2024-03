LIVE MotoGP, GP Portogallo 2024 in DIRETTA: warm-up e gara, Bagnaia per il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Portogallo 2024, secondo atto stagionale del Mondiale MotoGP. La classe regina del Motomondiale si appresta a vivere una delle gare più suggestive del calendario in Algarve, sui saliscendi del meraviglioso ed impegnativo circuito di Portimao.

Enea Bastianini scatta dalla pole position davanti all’Aprilia di Maverick Viñales e alle altre Ducati di Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Seconda fila completata dalla KTM di Jack Miller e dalla Ducati di Marco Bezzecchi, mentre la terza linea dello schieramento promette scintille con il fenomenale rookie della GasGas Pedro Acosta 7° davanti a due campioni iridati come Marc Marquez e Fabio Quartararo.

Per quanto visto tra venerdì e sabato è abbastanza difficile indicare un favorito netto per la vittoria, anche se l’uomo da battere resta sicuramente il vincitore del GP inaugurale in Qatar Bagnaia. “Pecco” stava dominando la Sprint di ieri per poi commettere un errore che lo ha relegato in quarta piazza, mentre Viñales sogna una clamorosa doppietta dopo il trionfo nella gara breve davanti a Marquez e Martin.

Si comincia alle ore 10.40 italiane con il warm-up di 10 minuti della MotoGP in quel di Portimao, mentre il Gran Premio della top class scatterà alle 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della corsa al titolo: buon divertimento!