LIVE Paolini-Navarro, WTA Miami 2024 in DIRETTA: impegno duro contro l’emergente americana

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno del WTA di Miami 2024 tra Jasmine Paolini e l’americana Emma Navarro. Terzo confronto diretto tra le due giocatrici, con la statunitense avanti 2-0 dopo i successi colti a San Diego (2023) e Doha (2024). La vincente della sfida troverà agli ottavi una tra la canadese Leyla Fernandez e l’americana Jessica Pegula.

Paolini, ventottenne lucchese, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato al secondo turno la padrona di casa Katie Volynets in due parziali in seguito al bye di cui ha usufruito saltando il primo turno. Jasmine continua a ben figurare in questa prima tranche di 2024 trovando successi anche sul cemento outdoor americano dopo aver vinto meritatamente il torneo di Dubai. Troverà dall’altra parte della rete un’avversaria contro la quale non ha ancora vinto un set.

Dal canto suo Navarro, ventitreenne di New York, arriva al secondo 1000 statunitense dopo un avvio di stagione ricco di match. Semifinalista ad Auckland e vincitrice ad Hobart, la numero 20 del ranking WTA si trova perfettamente a suo agio su questa superficie, come testimoniano anche le semifinali raccolte a San Diego ed i quarti al recente torneo di Indian Wells. Sarà dunque un match davvero interessante.

La sfida tra Jasmine Paolini ed Emma Navarro sarà il primo incontro a partire dalle 16.00 sulla Butch Bucholz Arena. L’evento sarà visibile in diretta TV su Sky Sport ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!