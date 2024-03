LIVE Gand-Wevelgem 2024 in DIRETTA: tutti contro Van der Poel, l’Italia spera in Milan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem 2024. Le classiche di primavera continuano con un nuovo appuntamento nelle Fiandre con l’ottantacinquesima edizione della Gand-Wevelgem, la corsa che tendenzialmente precede di una settimana il Giro delle Fiandre.

Questa corsa di norma è dedicata ai velocisti più resistenti, visti anche gli oltre 30 km che separano la cima dell’ultimo muro dal traguardo finale. Non mancheranno i tratti insidiosi, come i tre passaggi sul Kemmelberg, di cui due dal versante di Belvedère (500 metri al 9.7% di pendenza media e picchi al 14.5%). Il grande favorito di questa gara non può non essere Mathieu Van der Poel, reduce dal grande successo alla E3 Saxo Classic.

L’olandese da grande favorito potrebbe diventare gregario di lusso, così come successo alla Milano-Sanremo. Al via di questa corsa infatti ci sarà anche Jasper Philipsen, vincitore della Classicissima e compagno di squadra di Van der Poel. Le speranze azzurre sono affidate principalmente a Jonathan Milan, il quale però non dovrebbe essere il capitano della Lidl – Trek, al via anche con Mads Pedersen. In totale gli azzurri al via saranno sei.

La Gand-Wevelgem 2024 scatterà alle 10.40 da Ypres, mentre l’arrivo è posto 253,1 km più avanti a Wevelgem. L’evento sarà visibile su Eurosport 2 dalle 14.15 ed in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della Gand-Wevelgem 2024 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!