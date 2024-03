LIVE Arnaldi-Shapovalov, ATP Miami 2024 in DIRETTA: l’azzurro si gioca l’accesso agli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 3° turno dell’ATP di Miami tra Matteo Arnaldi e Denis Shapovalov.

Occasione molto importante per il ligure di accedere agli ottavi di finale in un Masters 1000. Il sanremese ha battuto al 1° turno Arthur Fils per 6-3, 6-4 e ha dominato ieri il match di 2° turno contro l’istrionico kazako Alexander Bublik. Il tabellone avrebbe dovuto proporgli teoricamente la sfida con Stefanos Tsitsipas, che è però stato nettamente battuto da un ritrovato Denis Shapovalov. Quest’ultimo ha sconfitto Luciano Darderi per 6-4 al terzo nel match d’esordio e, forte di un braccio libero, ha dato ieri 6-2, 6-4 al greco. La partita vede sicuramente più da perdere dalla parte di Shapovalov, che deve tornare nei 100 e difende in questo torneo i 45 punti degli ottavi nel 2023.

Per l’azzurro si tratta di un’occasione. Il tennis (e la testa) del canadese lo conosciamo, sarà molto difficile tenere a bada i colpi spumeggianti di Shapovalov, ma Arnaldi può considerarsi il favorito per accedere agli ottavi, dove ci sarebbe un ostacolo non impossibile rappresentato dal vincente di Machac-Murray. Dopo molti sorteggi difficili, Matteo ha adesso l’occasione di scalare un paio di posizioni incamerando punti preziosi. Vincendo oggi, l’azzurro si porterebbe Live al n. 35 del mondo, con la possibilità di salire ancora e traguardare quella top 32 che tanto cambierebbe per Arnaldi, permettendogli di essere testa di serie in Slam e Masters 1000.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Arnaldi e Shapovalov, che prenderà il via come 3° dalle 16, dopo Musetti-Safiullin e Dimitrov-Tabilo.