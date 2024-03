LIVE Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA: inizio contro le campionesse in carica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, match valido per la prima giornata del Sei Nazioni di rugby femminile 2024. Dopo il fantastico torneo degli azzurri, anche le ragazze sono pronte al debutto nel Sei Nazioni, sfida da subito proibitiva contro le campionesse in carica.

L’Inghilterra è senza ombra di dubbio la squadra favorita per la vittoria finale, in tal senso è sufficiente sapere che le Red Roses vincono il Sei Nazioni ininterrottamente dal 2019, sulla carta l’unica formazione che può provare a contendere il titolo è la Francia. L’obiettivo dell’Italia è la terza posizione finale, questo risultato consentirebbe alle azzurre di qualificarsi direttamente ai Mondiali del 2015, le dirette avversarie in tal senso saranno Scozia, Galles e Irlanda. Nella passata edizione la formazione di Nanni Ranieri si è dovuta accontentare di un quinto posto, frutto di una sola vittoria all’attivo, questa squadra ha la potenzialità per fare meglio e alla vigilia l’obiettivo dichiarato è appunto quel terzo posto precedentemente citato. Nei nove scontri diretti tra queste due nazioni l’Italia ha sempre perso con divari importanti, oggi è difficile, se non quasi impossibile, sperare in un successo, l’augurio è quello di vedere una partita il più quanto equilibrata possibile.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ITALIA: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Alyssa D’Inca, 10 Veronica Madia, 9 Sofia Stefan (c); 8 Giulia Cavina, 7 Francesca Sgorbini, 6 Isabella Locatelli, 5 Sara Tounesi, 4 Valeria Fedrighi, 3 Sara Seye, 2 Silvia Turani, 1 Gaia Maris

INGHILTERRA: 15 Ellie Kildunne, 14 Abby Dow, 13 Helena Rowland, 12 Emily Scarratt, 11 Jess Breach, 10 Zoe Harrison, 9 Lucy Packer; 1 Hannah Botterman, 2 Lark Atkin-Davies, 3 Kelsey Clifford, 4 Zoe Aldcroft, 5 Abbie Ward, 6 Sadia Kabeya, 7 Marlie Packer (c), 8 Sarah Beckett

