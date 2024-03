LIVE Sci alpino, Discesa maschile Saalbach 2024 in DIRETTA: Paris può lasciare il segno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Saalbach, valevole per le finali della Coppa del Mondo maschile di sci alpino maschile 2023-2024. Si chiude la stagione, meteo permettendo con una gara riservata agli uomini jet, che assegnerà la Coppa del Mondo di specialità per la quale sono ancora in corsa lo svizzero Marco Odermatt, già vincitore della Coppa generale, in testa con 552 punti e il francese Cyprien Sarrazin, protagonista soprattutto della parte centrale della stagione, che segue con 510 punti

Sono tanti gli atleti che vogliono lasciare il segno nel finale di questa stagione. TYra loro c’è l’azzurro più atteso, Dominik Paris che quest’anno è tornato su buoni livelli dopo i problemi legati all’infortunio che lo avevano un po’ bloccato nella stagione precedente. L’azzurro ha dimostrato di trovarsi a proprio agio su questa pista e proverà a dare l’assalto al podio. Con lui al via per l’Italia altri protagonisti di questa stagione come Mattia Casse e Guglielmo Bosca che si sono confermati nell’elite della specialità.

Il favorito è sempre lui, Marco Odermatt, ormai specialista anche della discesa libera con cui non aveva un feeling particolare fino allo scorso anno anno ma nella quale è riuscito ad essere finora il migliore quest’anno. Nella unica prova della discesa di Saalbach che si è disputata mercoledì terzo posto per Mattia Casse, con 1”20 il ritardo sul più veloce, l’elvetico Stefan Rogentin che ha superato ogni settore col miglior tempo tranne nel primo e nell’ultimo. Cyprien Sarrazin ha chiuso al secondo posto a 71 centesimi. Molto attardati in prova Marco Odermatt, a 2”12 e Dominik Paris, a 2”72, mentre Vincent Kriechmayr ha chiuso con un ritardo di 1”40.

