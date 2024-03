LIVE Sinner-Griekspoor, ATP Miami 2024 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia degli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor, match valevole per il terzo turno dell’ATP Master 1000 di Miami 2024. L’azzurro torna immediatamente in campo in Florida, con la pioggia degli scorsi giorni che lo costringe a fare un back to back.

Per la terza volta in pochi mesi la strada di Sinner si incrocerà con quella di Griekspoor. I due si sono affrontati lo scorso novembre nei quarti della Coppa Davis, oltre che nella semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam giocata poco più di un mese fa. In entrambe le occasioni ad avere la meglio è stato l’italiano, che non ha mai concesso un set all’ostico olandese.

In questo torneo Sinner va alla caccia di un riscatto, dopo la parziale delusione rimediata ad Indian Wells. Nel torneo californiano l’azzurro ha subito la prima sconfitta della propria stagione, venendo rimontato in semifinale da Carlos Alcaraz, 1-6, 6-3, 6-2.

La cavalcata dell’azzurro a Miami è iniziata direttamente al secondo turno contro il connazionale Andrea Vavassori. Il match, durato due giorni a causa della lunga interruzione per pioggia, è stato vinto dall’altoatesino con lo score di 6-3, 6-4, dando la sensazione di essere sempre in controllo. Anche Griekspoor ha ricevuto un bye al primo turno, esordendo poi contro Alex Michelsen. L’olandese ha avuto la meglio in un match estremamente combattuto imponendosi con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4.

La partita tra Sinner e Griekspoor è la terza in programma sul campo centrale a partire dalle 12.00 locali, le 17.00 italiane. Prima dell’incontro dell’azzurro si affronteranno Gauff-Dodin e Marozsan-Rune. Il match dell’italiano sarà visibile su Sky Sport Tennis ed in streaming su Sky Go e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Griekspoor con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!