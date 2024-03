LIVE Moto3, GP Portogallo 2024 in DIRETTA: gli italiani provano a stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Sullo splendido tracciato di Portimao, con i suoi sali-scendi iconici e le sue curve mozzafiato, ci attende una gara di estrema importanza che ci darà conferme, o meno, su quanto visto a Lusail.

La gara della classe più leggera prenderà il via alle ore 12.00 italiane e vedrà scattare dalla pole position José Antonio Rueda davanti a Joel Kelso e David Alonso. Seconda fila con Daniel Holgado, Riccardo Rossi e Collin Veijer, quindi Ivan Ortolà, Filippo Farioli e Scott Ogden. Decimo Stefano Nepa, 12° Matteo Bertelle, 16° Nicola Carraro quindi 25° Luca Lunetta.

Sul fronte degli italiani c’è la speranza di vedere finalmente in nostri portacolori in questa categoria che, da qualche anno, ci vede un po’ troppo da spettatori. Riccardo Rossi è pronto per guidare la nostra pattuglia, ma attenzione anche a Filippo Farioli e Stefano Nepa.

Il Gran Premio del Portogallo scatterà alle ore 12.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale a Portimao. Buon divertimento!