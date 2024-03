LIVE Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si chiude a Barcellona con tanti saliscendi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della settima ed ultima tappa del Giro di Catalogna 2024, breve corsa a tappe che si svolge nella caratteristica regione della Spagna, giunta ormai alla 103ma edizione. Tutto pronto per l’epilogo della tradizionale corsa catalana: i giochi per la generale sono chiusi, ma lo spettacolo non mancherà nella consueta cornice finale di Barcellona, dove i corridori vorranno divertirsi e far divertire il pubblico.

Come da tradizione la corsa catalana si conclude a Barcellona, con una frazione lunga 145,3 km. La prima parte, non semplice per via della presenza del Coll de la Creu d’Ordal (7,1 km al 5%), sarà soltanto l’antipasto di giornata: infatti è il finale a preannunciarsi scintillante grazie al circuito del Montjuic, da percorrere sei volte, caratterizzato dalla scalata dell’Alt del Castell de Montjuic (2,5 km al 4,1% con picchi al 19%), che se ripetuta in continuazione non può che rendere emozionante la gara.

Dopo la tappa regina di ieri, Tadej Pogacar ha allungato ancor di più il suo vantaggio sui diretti inseguitori. Con il successo a Queralt, lo sloveno della UAE Emirates può vantare un margine di 3’31” su Mikel Landa (Soudal-Quick Step), e 4’53” su Egan Bernal (INEOS-Grenadiers). Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius) e Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan Team) invece cercheranno di difendere la top ten della generale. Il laziale è ottavo a 6’23” da Pogacar, mentre il bolognese è decimo a 7’17” dalla vetta della classifica.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della sesta tappa del Giro di Catalogna 2024, il cui via è programmato alle 10.35. Non perdetevi neanche un minuto della settima tappa del Giro di Catalogna 2024 con la nostra Diretta LIVE, i cui aggiornamenti verranno forniti a partire dalle 14.00, vi aspettiamo!