Sport in tv oggi (domenica 17 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 17 marzo: in programma il tennis con il torneo combined ATP/WTA di Indian Wells ed il Challenger di Phoenix, gli sport invernali con sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, short track, curling femminile e biathlon, il basket con la Serie A, il calcio con la Serie A, e molto altro.

Saranno due le azzurre al via del gigante femminile valido per le finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, in programma a Saalbach (Austria), alle ore 09.00 (seconda manche alle ore 12.00). Saranno al cancelletto di partenza della prima manche Marta Bassino, con l’1, e Federica Brignone, col 4: nel complesso saranno 24 le atlete al via, con 14 Paesi rappresentati.

Saranno 2 gli italiani tra i 25 atleti al via, in rappresentanza di 11 Paesi, nello slalom maschile delle finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, previsto a Saalbach (Austria). La prima run scatterà a partire dalle ore 10.30, mentre la seconda manche prenderà il via dalle ore 13.30. Per l’Italia saranno al cancelletto di partenza della prima manche Tommaso Sala, con il 16, ed Alex Vinatzer, con il 20.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 17 marzo

08.30 Atletica, Maratona di Roma – 09.50 Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

09.00 Scherma, Coppa del Mondo Sint-Niklaas: sciabola femminile a squadre – YouTube Kabcom Video

09.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Saalbach: 1a manche gigante femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now

09.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Trondheim: NH HS105 femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

10.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: Flying Hill HS240 femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

10.15 Short track, Mondiali Rotterdam: terza giornata – 14.00 Eurosport 2 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Saalbach: 1a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now

11.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun: 20 km mass start tl femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play 3

11.05 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: Flying Hill HS240 maschile (recupero gara di ieri) – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

12.00 Ciclismo femminile, Trofeo Binda: Maccagno con Pino e Veddasca-Cittiglio, 140.5 km – 14.20 eurosport.it, discovery+, 14.30 Rai Sport HD, Rai Play

12.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Saalbach: 2a manche gigante femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now

12.10 Combinata nordica, Coppa del Mondo Trondheim: LH HS138 maschile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

12.30 Calcio, Serie A: Juventus-Genoa – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.30 Calcio femminile, Serie A: Como-Napoli – DAZN, ZONA DAZN

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Saalbach: 2a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now

14.15 Snowboard, Coppa del Mondo Montafon: cross maschile – eurosport.it, discovery+, Rai Play 2

14.15 Snowboard, Coppa del Mondo Montafon: cross femminile – eurosport.it, discovery+, Rai Play 2

14.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun: 20 km mass start tl maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play 3

14.55 Combinata nordica, Coppa del Mondo Trondheim: 10 km maschile – eurosport.it, discovery+

15.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-San Martino – flima.tv

15.00 Calcio, Serie A: Verona-Milan – DAZN, ZONA DAZN

15.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Vikersund: Flying Hill HS240 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

16.00 Tennis, WTA 1000 Miami: 1° turno qualificazioni (3° match dalle 16.00, non prima delle 20.00 Errani-Eala) – Nessuna copertura tv / streaming

16.00 Calcio femminile, Serie A: Inter-Juventus – Rai 2 HD, Rai Play, DAZN

16.10 Combinata nordica, Coppa del Mondo Trondheim: 7.5 km femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

16.30 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Varese – DAZN

17.00 Basket, Serie A: Venezia-Milano – DAZN

17.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Roma – VBTV

17.00 Volley, SuperLega: Trentino-Modena – VBTV

17.00 Basket femminile, Serie A1: Ragusa-Brixia – flima.tv

17.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Venezia – flima.tv

17.30 Basket, Serie A: Scafati-Tortona – DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Fiorentina – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Roma-Sassuolo – DAZN, ZONA DAZN 2

18.00 Basket femminile, Serie A1: Schio-Faenza – flima.tv

18.00 Volley, SuperLega: Perugia-Verona – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Civitanova-Monza – Rai Sport HD, RaiPlay, VBTV

18.00 Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2025: Italia-Belgio – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, PallamanoTV

18.00 Curling femminile, Mondiali: Italia-Svezia – The Curling Channel

18.10 Biathlon, Coppa del Mondo Canmore: 12.5 km mass start femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

18.15 Basket, Serie A: Sassari-Brescia – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

18.30 Basket, Serie A: Brindisi-Trentino – DAZN

19.00 Basket, Serie A: Pesaro-Virtus Bologna – DAZN

19.00 Tennis, WTA 1000 Indian Wells: finale, Swiatek-Sakkari – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now

19.30 Volley femminile, Serie A1: Novara-Bergamo – Sky Sport Uno, Sky Go, Now, VBTV

19.30 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Chieri – VBTV

20.00 Basket, Serie A: Treviso-Cremona – DAZN, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Napoli – DAZN, ZONA DAZN

22.00 Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells: finale, Medvedev-Alcaraz – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, Now, Tennis TV

22.00 Tennis, Challenger 175 Phoenix: finale, Berrettini-Borges – SuperTennis, Challenger TV, SuperTenniX

22.20 Biathlon, Coppa del Mondo Canmore: 15 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

23.00 Curling femminile, Mondiali: Italia-Scozia – The Curling Channel