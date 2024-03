LIVE Trofeo Binda 2024 in DIRETTA: l’Italia punta su Elisa Balsamo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’edizione 2024 del Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio! Quarantottesima edizione complessiva, la numero 25 associata alla città del varesino che spesso regala tante emozioni in un circuito che nella seconda parte appare assai nervoso.

La prima parte di gara difatti è atta a creare più che altro la possibile fuga di giornata. Il GPM di Masciago Primo (6,1 km al 4% di pendenza media) sarà il trampolino di lancio per chi vuole provarci da lontano, a metà gara si entra nel circuito finale da 17,5 chilometri da ripetere cinque volte. Qui ci sono lo strappo di Casale, 800 metri al 7,4%, e subito dopo la salita di Orino, 2500 metri al 5,2% con punte del 7%. L’ultima scalata terminerà ai -8 dal traguardo.

L’Italia affida le proprie speranze ad Elisa Balsamo (Lidl-Trek). Vincitrice nel 2022 e seconda lo scorso anno alle spalle della compagna di squadra Shirin Van Anrooij, che partirà con il numero 1 sulla schiena. Ma non saranno le uniche favorite: dovrebbe essere ai nastri di partenza anche la campionessa del mondo Lotte Kopecky (SD Worx), oltre a Mavi Garcia (Liv AlUla Jayco) e Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck); per l’Italia occhio anche a Silvia Persico (UAE Team ADQ), Marta Cavalli e Vittoria Guazzini (FDJ Suez), mentre il percorso non sembra abbastanza duro per Gaia Realini (Lidl-Trek).

L’edizione 2024 del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio partirà alle ore 11.55; la nostra DIRETTA LIVE partirà poco prima per non farvi perdere nemmeno una pedalata! BUON DIVERTIMENTO!