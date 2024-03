LIVE Scherma, Coppa de Mondo Sint-Niklaas 2024 in DIRETTA: le sciabolatrici si giocano le Olimpiadi all’ultima gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre di sciabola femminile a Sint-Niklaas, ultima tappa della Coppa del Mondo valevole per il ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. Si preannuncia una giornata ad alta tensione per l’Italia, a caccia di un pass a cinque cerchi sicuramente più vicino dopo gli ottimi risultati delle ultime due uscite nel circuito maggiore.

Le Azzurre, che schierano oggi il quartetto composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi, sarebbero infatti virtualmente qualificate per le Olimpiadi alla vigilia di quest’ultimo decisivo evento valido per il ranking. Il team tricolore non è comunque totalmente padrone del suo destino, infatti bisognerà monitorare in particolare il percorso odierno di Ucraina e Stati Uniti.

Per volare a Parigi, all’Italia basterà che le statunitensi non superino al quarto posto in classifica le ucraine (scenario che si materializzerebbe solamente in caso di vittoria USA e l’Ucraina fuori dalla finalissima oppure in caso di secondo posto delle americane con Kharlan e compagne nel frattempo eliminate prima delle semifinali) e, allo stesso tempo, tenere alle spalle la Bulgaria (per riuscirci basterà arrivare quinte oppure sperare che le bulgare non vincano la tappa in Belgio).

Il cammino delle nostre portacolori comincerà agli ottavi di finale contro la Grecia verso le ore 11.00, mentre i primi turni del tabellone principale inizieranno dopo le ore 9.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale (dalle ore 10.00) per non perdere neanche un attimo della giornata decisiva per la qualificazione olimpica delle sciabolatrici azzurre: buon divertimento!