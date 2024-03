LIVE Short track, Mondiali 2024 in DIRETTA: Sighel e Fontana per il riscatto nei 1000 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali 2024 di short track. Sul ghiaccio di Rotterdam va in scena la terza ed ultima giornata della rassegna iridata con l’assegnazione degli ultimi titoli individuali, i 1000 metri, e di quelli di squadra, le tre staffette.

L’Italia va alla riecera del riscatto dopo una giornata tutt’altro che indimenticabile. Ieri la spedizione azzurra ha conquistato tre quinti posti: il primo in ordine cronologico è stato quello di Luca Spechenhauser nei 1500 metri. Hanno poi ottenuto il medesimo risultato nei 500 metri sia Arianna Fontana che Pietro Sighel: entrambe le punte azzurre sono cadute nel corso della Finale A chiamandosi fuori dalla lotta per le medaglie.

Sia Sighel che Fontana avranno una possibilità di riscatto nei 1000 metri. Entrambi hanno brillantemente superato le batterie qualificandosi per i quarti di finale. In campo maschile l’Italia potrà contare anche su Spechenhauser, mentre in quello femminile sarà della partita anche Elisa Confortola. L’Italia non è presente nella Finale A nè della staffetta maschile, uscita ai quarti, che in quella femminile, in gara nella B.

La terza ed ultima giornata dei Mondiali di short track 2024 inizierà alle 14.00.