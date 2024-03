LIVE Italia-Belgio, Qualificazioni Mondiali pallamano in DIRETTA: gli azzurri difendono il +4 dell’andata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo playoff di qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2025 tra Italia e Belgio. A Pescara spazio alla gara di ritorno in cui gli azzurri potranno difendere 4 reti di margine costruite grazie al 25-29 maturato sul parquet di Hasselt. La squadra di coach Trillini non dovrà cullarsi sugli allori con l’obiettivo di raggiungere il Montenegro nel terzo e decisivo turno di qualificazione che si disputerà a maggio.

Dopo la gran prova dell’andata in cui ha messo a referto ben 9 reti, Bulzamini potrà trascinare gli azzurri verso l’obiettivo. Sconfitta di misura la Turchia nel primo turno dei playoff, gli azzurri possono ora difendere un buon vantaggio facendo leva sui veterani e sulle nuove leve come Mikael Helmersson, subito impegnato all’esordio. Come dichiarato alla vigilia da Bulzamini la squadra di Trillini scenderà in campo con lo spirito dell’andata, senza pensare ad amministrare il gap scavato in Belgio.

Cerca il riscatto Pablo Marrocchi, sanzionato all’andata con un cartellino rosso che avrebbe potuto scombussolare il piano partita degli azzurri. Italia che sarà supportata dal pubblico del Pala Giovanni Paolo II di Pescara che renderà infuocato il clima all’interno del palasport per continuare a sognare l’approdo ai Mondiali 2025 che si disputeranno in Croazia, Danimarca e Norvegia.

Il match di ritorno del secondo turno di playoff per la qualificazione ai Mondiali 2025 di pallamano tra Italia e Belgio inizierà alle 18.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!