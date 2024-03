LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA: impegno duro per Constantini e compagne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia, incontro dei Mondiali di curling femminile 2024 in scena a Sydney, Canada. Nella seconda giornata della rassegna iridata canadese torna sul ghiaccio l’Italia chiamata al primo vero test di questo torneo: Constantini e compagne affronteranno la Svezia di Anna Hasselborg.

L’Italia proverà ad essere una delle grandi protagoniste di questo Mondiale, confermando quanto di buono fatto vedere in questa stagione. Le azzurre si sono dimostrate uno dei team più competitivi, sfiorando uno storico successo agli Europei dello scorso autunno, quando si arresero per un’incollatura alla Svizzera. La formazione italiana è capitanata da Stefania Constantini, che è affiancata da Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto.

La formazione svedese è reduce da due quarti posti nelle ultime due kermesse e sulla carta sarà una delle grandi rivali dell’Italia. La Svezia presenta un team diverso rispetto agli ultimi Europei, quando giocò la squadra di Isabella Wranaa (battuta in semifinale proprio dalle azzurre). La formazione capitanata da Anna Hasselborg è composta da Sara McManus, Agnes Knochenhauer e Sofia Mabergs.

La sfida tra Italia e Svezia andrà in scena alle 14.00 locali, le 18.00 italiane. Non è prevista copertura televisiva per l’evento, che però sarà trasmesso in streaming su The Curling Channel. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia a partire dalle 18.00 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!